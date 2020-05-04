Киев, , 13:39 — REGNUM Принятие Верховной радой нового законодательства, которое бы нарушало независимость антикоррупционных институтов, грозит «траектории реформ» на Украине, говорится в совместном заявлении послов G7, обнародованном 4 мая.

В сообщении отмечается, что страны G7 продолжают поддерживать независимые антикоррупционные учреждения Украины и их «преданность делу борьбы с коррупцией на самых высоких уровнях», передает корреспондент ИА REGNUM.

Также послы заявляют, что именно этого украинский народ требовал во время «революции достоинства» (так официально называют государственный переворот-2014 — ред.) и «продолжает требовать с тех пор ежедневно».

«Законодательство, которое бы нарушало независимость этих институтов, грозит траектории реформ и поддержке международного сообщества», — резюмировали дипломаты.

ИА REGNUM напоминает, что 28 апреля комитет Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал принять за основу законопроект, меняющий ряд положений относительно деятельности Национального антикоррупционного агентства Украины, в частности — насчет увольнения главы этой структуры.

Сразу же после этого МВФ заявил о возможном прекращении кредитования Киева в случае дальнейшего продвижения документа.

Согласно официальным данным, в течение первого квартала 2020 г. у коррупционеров на Украине конфисковали всего лишь 14 тыс. гривен.