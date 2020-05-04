Лондон, , 13:37 — REGNUM Время для критического анализа пандемии коронавируса ещё не пришло. Рассуждения об источниках инфекции не помогут борьбе с ней, заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес 4 мая в интервью радиостанции BBC.

Уоллес прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа, в котором тот обвинил Китай в ошибочных действиях после вспышки заболевания, что якобы привело к широкому распространению SARS-CoV-2.

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Анализом пандемии можно будет заниматься, когда накопятся данные, чёткие и реалистичные результаты анализов об инфицированных, отметил министр. Время, когда будет разработана вакцина, будет подходящим для дискуссий, добавил он.

Домыслы или рассуждения о том, Китай или кто-то ещё мог стоять за вспышкой, «не помогут борьбе против коронавируса в Великобритании», где скончались более 28 тыс. человек, подчеркнул Уоллес.

«Я искренне думаю, что из этой вспышки нужно извлечь уроки», — констатировал министр, признав, что Китай в последние годы «всё более напорист в отстаивании своих интересов».

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