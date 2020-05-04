Варшава, , 13:27 — REGNUM Президент Польши Анджей Дуда прокомментировал в своём Твиттере сообщение популярного польского портала о том, что в правящей партии «Право и Справедливость» (ПиС) рассматривают возможность его отставки.

«Я слышал, что Onet. pl думает о моей отставке. В редакции уже проголосовали и решили. Другие редакции подходят к этому с полной серьезностью. Защёлку заело», — приводит ироническое замечание Дуды «Польское радио».

Популярный в Польше интернет-портал развлекательной направленности Onet. pl сообщил со ссылкой на три независимых друг от друга источника, что «в лагере власти всерьёз рассматривается отставка президента».

«Если бы Анджей Дуда добровольно отказался от своего поста, то он бы перенёс президентские выборы в любой срок до середины июля. И избежал бы обвинений в нарушении закона при организации голосования», — говорится в материале.

Политики из правящей партии, в том числе вице-премьер, министр госактивов Яцек Сасин и заместитель пресс-секретаря ПиС Радослав Фогель, опровергли сообщения об отставке Анджея Дуды. Сасин и глава канцелярии премьер-министра Михал Дворчик напомнили, что согласно Конституции, выборы могут пройти до 23 мая 2020 года.

В связи с эпидемией коронавируса, Сейм (нижняя палата парламента) Польши принял закон о дистанционном (по почте) голосовании на выборах президента, которые должны пройти 10 мая. Верхняя палата парламента, в которой большинство удерживает оппозиция, старается затянуть или сорвать утверждение закона.