Стокгольм, , 13:34 — REGNUM Бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт, находившийся во главе правительства страны с 1991 по 1994 гг., а затем с 2006 по 2014 гг. исполнявший обязанности министра иностранных дел Швеции, недавно прокомментировал глобальное противостояние США и Китая в контексте усиливающейся конфронтации в период пандемии коронавируса. Об этом 4 мая сообщило шведское издание SVT Nyheter.

По его мнению, речь сейчас идет о том, кто же из них будет номером «1» в мире через 30−40 лет.

Тон между США и Китаем отчетливо усилился во время пандемии коронавируса. В эти выходные президент США Дональд Трамп вышел к журналистам и сказал, что США располагают доказательствами того, что вспышка вируса возникла в лаборатории в Китае.

Бывший премьер-министр и министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт считает, что американо-китайские отношения станут основной проблемой на президентских выборах в США этой осенью. В конечном итоге победа в схватке на мировой арене определится в 30−40-летней перспективе.

«Для Соединенных Штатов иногда кажется, что борьба с Китаем важнее, чем борьба с вирусом, и я думаю, что это серьезно», — заявил Бильдт.