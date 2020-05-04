Киев, , 13:22 — REGNUM Украина рискует утратить поддержку стран-участниц Большой семёрки (G7), если примет законодательство «нарушающее независимость» антикоррупционных органов страны. Об этом сказано в совместном заявлении послов стран G7, опубликованном 4 мая в социальной сети Twitter.

«США, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония и ЕС продолжают поддерживать независимые антикоррупционные учреждения Украины… Законодательство, которое бы нарушало независимость этих институтов, грозит траектории реформ в Украине и поддержке международного сообщества», — сказано в заявлении.

Напомним, ранее комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал принять за основу законопроект № 3133, который позволяет уволить главу национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артёма Сытника, официально признанного коррупционером.

«Судя по заявлению послов Большой семёрки в поддержку Сытника, об успехе реформ речь уже не идет. Зато появился термин — траектория реформ», — прокомментировал сообщение депутат Верховной рады Украины Максим Бужанский.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее письмо похожего содержания было направлено в офис президента Украины главой миссии Международного валютного фонда (МВФ) на Украине Роном ван Роденом.

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