Киев, 4 мая 2020, 13:22 — REGNUM Украина рискует утратить поддержку стран-участниц Большой семёрки (G7), если примет законодательство «нарушающее независимость» антикоррупционных органов страны. Об этом сказано в совместном заявлении послов стран G7, опубликованном 4 мая в социальной сети Twitter.
Напомним, ранее комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал принять за основу законопроект № 3133, который позволяет уволить главу национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артёма Сытника, официально признанного коррупционером.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее письмо похожего содержания было направлено в офис президента Украины главой миссии Международного валютного фонда (МВФ) на Украине Роном ван Роденом.
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