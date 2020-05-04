Варшава, , 13:24 — REGNUM Составление карты памятников и захоронений воинов-освободителей затянулось в Польше из-за эпидемии коронавируса. Эту работу планируют закончить до конца года, сообщил 4 мая руководитель общественной организации «Курск» Ежи Тыц.

Он отметил, что карту планировали составить к 9 мая, однако из-за связанных с коронавирусом ограничений доехать до всех памятников не удалось. Объекты нужно посещать лично, приехать туда, чтобы удостовериться, что памятник не уничтожен.

«В этом году, в год великой даты, карта будет готова», — сказал Тыц РИА Новости.

Карта создаётся к 75-й годовщине Победы в рамках российско-польского межправительственного соглашения о захоронениях и местах памяти жертв войн и репрессий. На карту нанесут более 600 памятников советским солдатам, солдатам армии Войска Польского и другие.

На текущий момент о количестве и состоянии таких памятников точной информации нет, отметил Тыц.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году власти Польши приняли поправки к закону о запрете коммунистической пропаганды, предполагающие в том числе уничтожение советских памятников. Институт национальной памяти Польши подсчитал, что поправки касаются более 450 памятников, включая 230 памятников солдатам Красной Армии. На места захоронения закон не распространяется.

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