Киев, , 13:10 — REGNUM Украинские СМИ обсуждают информацию о том, что президент США Дональд Трамп намерен назначить военного, генерал-лейтенанта в отставке Кита Дейтона новымпослом США на Украине.

Издание «Зеркало недели» отмечает, что Трампу предлагали несколько кандидатур на должность посла на Украине — «и достаточно авантюрных персонажей, и дипломатов, не имевших опыта работы на постсоветском пространстве».

«Но Трампу более других приглянулась кандидатура Дэйтона… президент лично говорил, мол, «в этой коррупционной стране нам нужен честный военный»», — утверждает украинское СМИ со ссылкой на свои источники.

«Что известно о Ките Дэйтоне? Ему 71 год. Он генерал-лейтенант армии США в отставке с 2010 года. Его армейское прошлое тем более важно, поскольку именно среди американских военных мы традиционно видим наибольшее число симпатиков Украины. Нынче сотрудничество США и Украины в военной сфере является, возможно, самым успешным направлением во всем комплексе двусторонних отношений. Кит Дэйтон знает Украину не понаслышке: он участвует в консультировании украинских военных еще с 2018 года… однако работа в Украине еще не означает, что между Дэйтоном и украинской стороной сложилась атмосфера доверия», — говорится в публикации.

Издание предполагает, что предложенная президентом кандидатура посла имеет высокие шансы успешно пройти процесс слушаний и утверждения в Сенате — другое дело, что из-за коронавируса пока неизвестно, когда пройдут эти слушания.

В случае же назначения с большой долей уверенности можно предположить, что новый посол не станет «послушной игрушкой» в руках Трампа или сомнительных личностей из его окружения.

«Вероятно, он будет выполнять указания Белого дома, которые будут ложиться в канву официальной повестки дня американо-украинских отношений, но не станет выходить за ее рамки, тем более по указанию людей из личного окружения Трампа», — утверждает украинская газета.

ИА REGNUM напоминает, что предыдущий посол США на Украине Мари Йованович была отозвана с этой должности в мае 2019 года. Дипломат покинула пост в Киеве по личному требованиюпрезидента Дональда Трампа, обвинившего её в «нелояльности». С тех пор интересы Вашингтона в Киеве представляют «временные поверенные».