Санкт-Петербург, , 12:55 — REGNUM В день 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне боевая авиация Западного военного округа (ЗВО) пролетит над Пискаревским мемориальным кладбищем и монументом «Мать-Родина». Об этом ИА REGNUM сообщили 4 мая в пресс-службе ЗВО.

Напомним, линейный пролёт боевой авиации над Петербургом в День Победы 9 мая займет по времени примерно пять минут. Его можно будет увидеть из многих точек города, не нарушая режима самоизоляции.

Пролетев над Пискаревским мемориалом, парадный строй затем пройдет над акваторией Невы в центре Петербурга, пояснил командующий войсками ЗВО генерал-полковник Александр Журавлев. Тем самым в День Победы военные летчики отдадут дань памяти погибшим в годы Великой Отечественной войны и блокады Ленинграда.

Флагманом парадного строя станет тяжелый транспортный вертолёт Ми-26. За ним пролетят звенья многоцелевых вертолётов Ми-8, ударных вертолетов Ми-24 и Ка-52 «Аллигатор». Следом в небе Петербурга появятся военно-транспортные самолёты Ан-26, Ан-12 и Ту-134.

После чего придет время боевых самолетов: над городом пройдут многоцелевые истребители Су-35С, истребители Су-30СМ, фронтовые истребители-бомбардировщики Су-34, истребители перехватчики МиГ-31БМ.

Репетиции линейного пролёта авиации состоятся, 5 и 7 мая, в 10 часов утра.

В ЗВО напомнили, что линейные пролёты боевой авиации ЗВО в День Победы пройдут в небе Курска, Орла, Воронежа, Белгорода, Вологды, Ярославля, Нижнего Новгорода, Смоленска, Вязьмы, Острова, Калининграда.

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