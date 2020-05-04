Тегеран, , 12:45 — REGNUM Официальный Тегеран не теряет надежду, несмотря на пандемию нового коронавируса, на возможность проведения в столице Ирана следующего саммита в астнинском формате по урегулированию ситуации в Сирии, однако согласен из-за угрозы пандемии провести эту встречу по видеосвязи. Об этом 4 мая рассказал официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави, его слова приводит агентство ISNA.

«Мы надеемся, что после нормализации медицинской ситуации в мире саммит глав стран-участниц пройдет в Тегеране», — заявил представитель иранского МИД, отметив, что ранее во время видеоконференции главы внешнеполитических ведомств России, Ирана и Турции подтвердили стабильность астанинского процесса.

«Если же неблагоприятная ситуация с коронавирусом продолжится, то, вероятно, саммит будет проведен по видеосвязи», — также подчеркнул Мусави.

Кроме этого, он указал, что все заинтересованные в сохранении безопасности в регионе стороны убеждены, что астанинский процесс может урегулировать ситуацию в данном регионе.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что российская военная полиция осуществила патрулирование по нескольким маршрутам на территории четырёх провинций Сирии.