Варшава, , 12:25 — REGNUM Ситуация с пандемией нового коронавируса показала нереальность идей о переформатировании Евросоюза в пользу наделения его властей высшими полномочиями. С таким мнением 4 мая выступил глава МИД Польши Яцек Чапутович в интервью «Ежедневной польской газете».

«В период кризиса входящие в сообщество государства берут на себя ответственность за безопасность своих граждан», — заявил министр иностранных дел Польши и добавил, что суверенитет, как высшая власть, находится на уровне государств, а не институтов Евросоюза.

Кроме этого, он отметил, что Польша также, как и другие страны, входящие в ЕС, ввела чрезвычайные меры карантинного характера.

«Это показало, что идеи переформатирования ЕС с предоставлением ему высшей власти, например, в сфере безопасности, в столкновении с кризисом оказались абсолютно нереальными», — указал Чапутович.

При этом он подчеркнул, что ЕС будет продолжать свое существование, пока это нужно входящим в него странам и уточнил, что членство в союзе приносит выгоду всем в него входящим странам и в том числе — Польше.

«Уже появились первые сигналы о постепенном выходе из экономического кризиса, спровоцированного коронавирусом. Некоторые надеются, что роль ЕС в этом процессе будет больше, что он реально поддержит отдельные страны», — заключил глава польского МИД.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что строительство газопровода Baltic Pipe, который пройдет с шельфа Норвегии через Данию на побережье Польши, начали польские власти.