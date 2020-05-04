Киев, 4 мая 2020, 12:23 — REGNUM Митинг предпринимателей проходит у здания киевской мэрии на улице Крещатик. Об этом сообщил 4 мая ресурс «Информатор».
По данным журналистов, протестующие требуют обеспечить равные условия ведения бизнеса, которые были нарушены во время карантина. Четырёх представителей малого бизнеса пустили на переговоры в мэрию.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Майдане Незалежности прошла акция протеста предпринимателей, которые потребовали снять карантинные ограничения и освободить от налогов бизнеса, который пострадал из-за карантина.
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