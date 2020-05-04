Киев, , 12:23 — REGNUM Митинг предпринимателей проходит у здания киевской мэрии на улице Крещатик. Об этом сообщил 4 мая ресурс «Информатор».

По данным журналистов, протестующие требуют обеспечить равные условия ведения бизнеса, которые были нарушены во время карантина. Четырёх представителей малого бизнеса пустили на переговоры в мэрию.

«Кличко (мэр Киева Виталий Кличко — ИА REGNUM) пообещал поддержку предпринимателям. Ждём официальное разрешение работать в соответствии с санитарными нормами. Глубокоуважаемому премьер-министру лучше опуститься на землю и не прятаться от малого и среднего бизнеса, а вести диалог, как сегодня поступило руководство столицы», — написал один из участников митинга Антон Поляков в своём Telegram-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Майдане Незалежности прошла акция протеста предпринимателей, которые потребовали снять карантинные ограничения и освободить от налогов бизнеса, который пострадал из-за карантина.

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