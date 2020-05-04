Стокгольм, , 12:42 — REGNUM За последние пять лет официальные лица администрации шведского парламента посетили конференции, проводимые IT-гигантом Microsoft в США, на сумму более $100 000. Шведские политики ездили в США, несмотря на то, что эти курсы были доступны бесплатно, а ознакомиться с ними было можно в интернете. Об этом 4 мая сообщила шведское издание SVT Nyheter со ссылкой на Sveriges Radio.

Журналистам Sveriges Radio удалось выяснить, что в ноябре прошлого года восемь чиновников из администрации Риксдага вылетели во Флориду для участия в конференции Microsoft Ignite. Стоимость одной такой поездки составила $43 000. Вскоре выяснилось, что все эти лекции, организованные Microsoft, можно было просто послушать интернету.

Однако, по словам ИТ-департамента шведского парламента, эти визиты были оправданы. Отчасти потому, что у политиков была возможность пообщаться с разработчиками Microsoft на выставочной площадке и пойти на практический семинар, который недоступен в интернете. Об этом они написали в электронном письме в редакцию Sveriges Radio.