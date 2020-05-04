Стокгольм, , 12:44 — REGNUM Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен подвергся критике за взаимодействие со СМИ. По словам журналистов, они недовольны сотрудничеством с политиком во время кризиса, вызванного коронавирусной инфекцией, из-за невозможности с ним пообщаться и узнать о положении дел в стране. Об этом 4 мая сообщила шведская новостная служба Sveriges Radio.

В утреннем опросе телеканала SVT шесть из восьми опрошенных представителей национальных СМИ Швеции ответили, что, по их мнению, Стефан Лёвен не был доступен для интервью, на которые рассчитывали журналисты.

Однако сообщается, что еще до пандемии Лёвен также неохотно общался со СМИ.

Напомним, что в своем обращении к нации по случаю празднования 1 мая премьер-министр Швеции Лёвен заявил, что для победы над коронавирусом потребуется тяжелая совместная работа. В его речи прозвучали призывы к сплочению, а также солидарности.