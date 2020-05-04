Москва, , 12:06 — REGNUM Экономическая ось Пекин-Москва-Берлин была бы самодостаточной и смогла бы дать новый импульс развития для всей мировой экономики и политики. Так депутат Госдумы Елена Панина («Единая Россия») прокомментировала заявление немецкого политолога Александра Рара, назвавшего Китай, Германию и Россию в числе стран, которые смогут быстро оправится от кризиса, вызванного эпидемией коронавируса.

«В нулевые годы было много проектов подобного взаимодействия, но они не были реализованы из-за перемен в политическом курсе ФРГ после ухода Герхарда Шредера.

Сегодня же мы видим, что Германия не готова даже вывести «Северный поток-2» из-под действия норм Третьего энергопакета, что прямо противоречит ее экономическим интересам.

Создается впечатление, что в настоящее время Германия не обладает в достаточной мере политической самостоятельностью, чтобы рассматривать ее как участника каких-либо новых геополитических конструкций», — считает Панина.