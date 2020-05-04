Киев, , 12:03 — REGNUM Бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук, возглавлявший правительство с августа 2019 г. по марта нынешнего года, сообщил о планах остаться в публичной политике.

Об этом Гончарук заявил в интервью «Радио Свобода», материал опубликован поздним вечером 3 мая.

Экс-премьер пообещал публично объявить, когда будут какие-то детали и «четкое понимание» относительно его нового политического проекта.

«Десятки людей, которые работали с нами в правительстве — все мы остаемся командой в широком смысле слова. Я каждый день общаюсь со многими коллегами из многих очень сфер. Я думаю, что мы с этой средой точно останемся в том числе на политической карте», — отметил Гончарук.

Политолог Кирилл Сазонов считает заявление Гончарука «анекдотом» — самый, наверное, «недолугий» (недалекий — ред.) премьер за всю историю Украины якобы остается в публичной политике.

«Да он (Гончарук) в ней (публичной политике) никогда и не был. Просто сперва кредиторы типа МВФ нам навязали «соросят» (украинские политики, участвовавшие в грантовых программах структур Джорджа Сороса) в разные общественные рады и набсоветы, потом заставили брать их в проходные списки партий, а в качестве финала — сделать правительство из соросят. Но они с таким треском все провалили, что их пришлось выгонять. Сами по себе в политике они никогда ничего не стоили, и стоить не будут», — заявил политический эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что Верховная рада отправила в отставку правительство Гончарука 4 марта. В этот же день парламент назначил новый кабмин под руководством Дениса Шмыгаля.