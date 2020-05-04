Джакарта, 4 мая 2020, 11:54 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо напомнил компаниям, которые продолжают работать, о реализации протокола по профилактике коронавируса, сообщает Kompas.

«Мы должны убедиться, каким отраслям разрешено работать», — заявил президент, проводя совещание с целевой группой по ускорению борьбы с COVID-19.

«Необходимо проверить на местах, выполняют ли компании строгий санитарный протокол или нет», — продолжил глава государства.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии попросил, чтобы данные о получателях социальной помощи были открыты.

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