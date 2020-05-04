Санкт-Петербург, , 11:47 — REGNUM Председатель Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Бебенин получил положительный результат анализа на коронавирусную инфекцию. Об этом 4 мая корреспонденту ИА REGNUM рассказали в пресс-службе областного Заксобрания.

Председатель Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Бебенин. Фото: пресс-служба Законодательного собрания Ленинградской области

По словам собеседника агентства, 27 апреля 68-летнй спикер парламента Ленинградской области Сергей Бебенин получил положительный тест исследования на наличие в организме SARS-CoV-2. С тех пор он удалился на самоизоляцию и в заседании Заксобрания 29 апреля принимал участие дистанционно.

«Самочувствие председателя парламента хорошее. Температура и все показатели в норме. Сегодня он сдал повторный анализ», — отметили в Заксобрании.

Напомним, Сергей Бебенин входил в рабочую группу по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ.

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