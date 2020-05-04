Москва, , 11:30 — REGNUM Не вызывает сомнения необходимость закрепления волонтёрства в Конституции РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 мая заявил первый замсекретаря Общественной палаты РФ Вячеслав Бочаров.

«Должно ли или не должно быть закреплено в Конституции то или иное положение — это выбор людей, которые придут на голосование. Это их выбор. А то что эта тема обсуждалась и обсуждалось широко, и пришли к тому, что это необходимо — я поддерживаю. Я поддерживаю, конечно, поправку в Конституцию. Волонтёрство уже прописано в федеральном законе», — заявил Бочаров.

Волонтёрство — это проявление лучших качеств человеческой природы, оказывать помощь тому, кто в ней нуждается, причём не требуя от слов благодарности, отметил он.

«Люди с таким сердцем, с такой открытой душой, с такими стремлениями как правило проявляются в условиях, когда в стране происходят катаклизмы: пожары, наводнения, другие стихийные бедствия, в частности, вот эпидемиологическое состояние», — говорит Бочаров.

Он подчеркнул, что встречи президента РФ с волонтёрами проходят регулярно.

«Встречи президента с волонтёрами происходит регулярно. В одном из своих посланий Федеральному собранию президент говорил о необходимости развития волонтёрства, о необходимости восстановления традиций милосердия и добра, — это всё заложено уже давно. Сейчас, в кризисной ситуации, мы все должны мы должны быть ближе друг к другу», — заключил Бочаров.