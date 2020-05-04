Киев, , 11:29 — REGNUM Чиновники в регионах, включая мэров, не могут самостоятельно принимать решения, выходить ли конкретному населенному пункту из карантина, заявил на брифинге 4 мая министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Степанов заявил, что такого рода решения, принятые руководством ряда украинских городов — «чисто политические», передает корреспондент ИА REGNUM.

«Какую аргументацию используют те или иные мэры городов — мне неизвестно. По крайней мере, к нам за консультациями или к специалистам на местах они не обращались», — подчеркнул министр.

По его словам, с юридической точки зрения решение мэров о снятии карантина — это нарушение закона, «потому что у органов местного самоуправления в принципе нет таких полномочий».

Степанов отметил, что введение и снятие карантина на территории страны — это прерогатива исключительно правительства, причем, любые решения принимаются после масштабных консультаций и с оглядкой на международную практику.

ИА REGNUM напоминает, что ряд мэров городов Украины объявили об ослаблении карантина в своих населенных пунктах с 1 мая, хотя по распоряжению правительства общеукраинский карантин действует одинаково во всех регионах страны до 11 мая.

Наиболее острая ситуация сложилась в областной центре Черкассы — мэр города Анатолий Бондаренко радикально ослабил карантин, разрешив открыть магазины непродовольственных товаров, парикмахерские, летние площадки ресторанов и ряд других объектов. Бондаренко заявил, что ему не страшны уголовные производства из-за этого решения, которое «восстановило социальную справедливость». Также мэр публично обнародовал якобы угрозы ему из офиса президента.