Джакарта, , 11:23 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо просит, чтобы данные о получателях социальной помощи были открыты, сообщает Kompas.

Глава государства попросил сделать данные прозрачными, чтобы не вызывать подозрений в процессе распространения социальной помощи населению.

«Я прошу, чтобы данные о получателях помощи были открытыми, чтобы они не вызывали подозрений, и мы могли немедленно внести исправления на месте», — заявил президент.

Джоко Видодо попросил общественность набраться терпения, если на местах еще существуют препятствия при распределении социальной помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, глава национального агентства по исследованиям и инновациям Индонезии Бамбанг Броджонегоро заявил, что в настоящее время в стране разрабатывают медицинские добавки для предотвращения коронавируса.

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