Тегеран, , 11:22 — REGNUM Власти Ирана выступили против обсуждения вопроса о продлении оружейного эмбарго в Совете Безопасности ООН. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

«Надеемся, что до этого не дойдет. Но если и произойдет, то Иран ответит на этот шаг надлежащим и решительным образом», — цитирует его агентство Fars.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно ядерной сделке 2015 года, из которой США в одностороннем порядке вышли в 2018 году, запрет ООН на продажу оружия Тегерану закончится в октябре 2020 года.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США не позволят Ирану закупать обычные вооружения после того, как санкции ООН истекут в октябре.

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