Москва, , 10:47 — REGNUM Выход регионов России из режима ограничений на фоне коронавируса не будет одномоментным, но будет происходить в соответствии с поставленной главой государства двуединой задачей: сохранение здоровья людей и экономики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 мая заявил зампред комитета Совфеда по экономической политике Константин Долгов.

«С самого начала было принято правильное решение о введении дифференцированных ограничительных мер в регионах, губернаторы получили полномочия для введения ограничений с учетом динамики распространения болезни, с учётом тех социально-экономических условий и той инфраструктуры, которая есть в регионах. И это показывает свою эффективность. Благодаря тому, что выбран гибкий, дифференцированный подход, губернаторам удаётся более эффективно локализовывать очаги заражения и минимизировать последствия. Мне кажется, что такой дифференцированный подход, конечно, было бы правильно распространить и на «выход», — завил Долгов.

Сенатор уверен, что одновременный отказ от ограничений невозможен.

«Понятно, что снятие ограничений не может быть абсолютно идентичным для всех регионов РФ — взять и отменить по команде все ограничения невозможно, и об этом говорил и президент РФ Владимир Путин, глава правительства, об этом говорят и главы регионов», — отметил парламентарий.

В каких-то регионах ситуация уже сейчас позволяет ослаблять некоторые из ограничений, говорит он. Сенатор отметил, что, в частности, в Мурманской области губернатором объявлено о постепенном ослаблении ограничений в ближайшие дни под эпидемиологическим, медицинским контролем.

«Такой дифференцированный подход методологически правильный, и он будет действовать и при снятии ограничений. А какие конкретные меры будут предложены — сейчас ведется работа в регионах, и в ближайшее время мы увидим», — рассуждает Долгов.

Сенатор также обратил внимание на поручение президента РФ о подготовке общенационального плана восстановления экономики и занятости.

«Снятие определенных ограничений будет, естественно, размораживать экономическую деятельность, будет способствовать нормализации ситуации в сфере занятости населения, но очень важно, чтобы двуединая задача, которую поставил президент, — сохранение здоровья людей и скорейшее восстановление экономики, минимизация ущерба для бизнеса — очень четко выдерживалась», — заключил член Совфеда.

Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с главами регионов поручил правительству, Роспотребнадзору в контакте с рабочей группой Госсовета к 5 мая подготовить критерии, параметры последовательных шагов поэтапного выхода, начиная с 12 мая, из режимов ограничений.

«С самого начала было принято правильное решение о введении дифференцированных ограничительных мер в регионах, губернаторы получили полномочия для введения ограничений с учетом динамики распространения болезни, с учётом тех социально-экономических условий и той инфраструктуры, которая есть в регионах. И это показывает свою эффективность. Благодаря тому, что выбран гибкий, дифференцированный подход, губернаторам удаётся более эффективно локализовывать очаги заражения и минимизировать последствия. Мне кажется, что такой дифференцированный подход, конечно, было бы правильно распространить и на «выход», — завил Долгов.

Сенатор уверен, что одновременного отказа от ограничений невозможно.

«Понятно, что снятие ограничений не может быть абсолютно идентичным для всех регионов РФ — взять и отменить по команде все ограничения невозможно, и об этом говорил и президент РФ, глава правительства, об этом говорят и главы регионов», — отметил парламентарий.

В каких-то регионах ситуация уже сейчас позволяет ослаблять некоторые из ограничений, говорит он. Сенатор отметил, что, в частности, в Мурманской области губернатором объявлено о постепенном ослаблении ограничений в ближайшие дни под эпидемиологическим, медицинским под контролем.

«Такой дифференцированный подход методологически правильный, и он будет действовать и при снятии ограничений. А какие конкретные меры будут предложены — сейчас ведется работа», — рассуждает Долгов.

Сенатор также обратил внимание на поручение президента РФ о подготовке общенационального плана восстановления экономики и занятости.

«Снятие определенных ограничений будет, естественно, размораживать экономическую деятельность, будет способствовать нормализации ситуации в сфере занятости населения, но очень важно, чтобы двуединая задача, которую поставил президент — сохранение здоровья людей и скорейшее восстановление экономики, минимизация ущерба для бизнеса очень четко выдерживалась», — заключил член Совфеда.

Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с главами регионов поручил правительству, Роспотребнадзору в контакте с рабочей группой Госсовета к 5 мая подготовить критерии, параметры последовательных шагов поэтапного выхода, начиная с 12 мая, из режимов ограничений.