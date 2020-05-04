Каракас, , 10:38 — REGNUM Предотвращённая в ночь на 3 мая текущего года попытка боевиков из Колумбии по ввозу на территорию Венесуэлы оружия, сделана в качестве попытки нарушить в стране стабильную ситуацию для свержения законной власти. Такое мнение 4 мая высказал посол РФ в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров в интервью РИА Новости.

Также посол России отметил, что обезвреженная группировка, наряду с другими такими же, может существовать только при зарубежной поддержке.

«Из таких вот наемников — продуктов фабрики террора и убийств, выпестованных при поддержке США со товарищи — и состоят боевые группы, одна из которых была сегодня обезврежена», — заявил Мелик-Багдасаров, также высказав уверенность в том, что в ходе расследования в ближайшем будущем появятся новые подробности данного инцидента.

Кроме этого, российский посол рассказал о развитой системе лагерей подготовки таких диверсантов, которая развернута по периметру границ страны, где, как считает дипломат, тренируют таких боевиков.

«Общеизвестно, и это неоднократно проходило по различным СМИ, что в приграничных с Венесуэлой районах действуют специальные тренировочные военизированные лагеря, где проходят подготовку боевики, в том числе бывшие венесуэльские военнослужащие — дезертиры, подавшиеся за обещанными десятью тысячами долларов», — сказал дипломат, отметив, что такие боевики вместо обещанных им денег попадают под ружье для «освобождения от диктатуры».

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Национального учредительного собрания (НУС) Венесуэлы Диосдадо Кабельо заявил, что сорванное 3 мая вторжение боевиков из Колумбии на территорию Венесуэлы было организовано при участии сил из США.