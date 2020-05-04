Кишинёв, , 10:23 — REGNUM В случае «аннулирования» решения по российскому кредиту Конституционным судом Молдавии правительство страны внесет поправки в закон о бюджете страны, согласно которым расходы будут сокращены на 4 млрд леев. Об этом заявил 4 мая премьер-министр Молдавии Ион Кику во время брифинга, сообщают «Аргументы и факты в Молдове».

По словам главы молдавского правительства, в случае отсутствия доступа к данному кредиту возникнут сложности с финансированием затрат, которые были включены в бюджет страны две недели назад в рамках изменения закона о бюджете. Эти затраты предполагали инвестиции в инфраструктуру Молдавии, помощь экономическим агентам и другие расходы.

«В случае аннулирования этого кредита правительство придет в парламент с поправками в бюджет на минус 4 миллиарда леев. Те, кто начал эту «политическую авантюру», будут нести ответственность за это», — отметил он.

Отметим, что заседание Конституционного суда Молдавии запланировано на 7 мая.

Напомним, ранее о сокращении бюджетных расходов в случае блокирования российского кредита заявил президент Молдавии Игорь Додон.

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