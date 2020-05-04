Москва, , 10:10 — REGNUM Посольство Индонезии в Москве способствовало возвращению 16 граждан Индонезии из России, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

Известно, что 12 индонезийских студентов и четверо рабочих-мигрантов, вылетели рейсом авиакомпании «Россия» из аэропорта «Шереметьево» в Москве в Денпасар на острове Бали в воскресенье утром, 3 мая 2020 года.

«Посольство Индонезии в Москве помогло гражданам Индонезии в сотрудничестве с правительством Российской Федерации и авиакомпанией «Россия» вернуться домой. Мы выражаем нашу глубокую признательность российскому правительству за содействие в возвращении граждан Индонезии», — заявил посол Индонезии в Российской Федерации Вахид Суприяди.

Посольство Индонезии в Москве подтвердило, что у пяти граждан Индонезии в России выявлен SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посольство Индонезии в Эр-Рияде репатриировало 265 граждан Индонезии из Саудовской Аравии во время пандемии COVID-19.

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