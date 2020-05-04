Тбилиси, , 10:15 — REGNUM Грузия первой в мире использовала индустрию туризма в борьбе с распространением коронавируса. Данное заявление сделала руководитель Национальной администрации туризма Мариам Квривишвили, 4 мая сообщает агентство Report.

Представитель туристической отрасли отметила, что в гостиницах, оборудованных под карантинные зоны, работает 2500 человек. У Грузии есть передовой опыт в этом направлении.

«Грузия была первой страной, которая на практике оказала полное карантинное обслуживание более 17 000 людям посредством индустрии туризма», — сказала Квривишвили.

Она отметила, что в Грузии уже на протяжении двух месяцев используют стандарты, о которых в других странах только начали задумываться. По мнению глав администрации туризма, это даст стране конкурентное преимущество в данной отрасли.

«Это гарантирует, что туризм не станет невольным импортером вируса, с которым мы боремся», — уверена Квривишвили.

Стоит отметить, что лиц, возвращающихся из-за границы, или других находящихся в группе риска по заражению коронавирусом, в Грузии помещают в карантинные зоны. Они оборудованы в 83 гостиницах, которые остались без туристов из-за пандемии COVID-19 в мире. На 4 мая в таких зонах находятся 5028 человек.

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