Канберра, , 10:13 — REGNUM Телефонный разговор о пандемии коронавируса и ситуации вокруг Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) состоялся между премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и его австралийским коллегой Скоттом Моррисоном. Об этом Моррисон написал в своём микроблоге в Twitter.

По словам премьер-министра Австралии, разговор был «хороший». Моррисон поздравил Джонсона с недавним рождением сына и выздоровлением от COVID-19.

Главы правительств обсудили меры реагирования на эпидемию, связанные с ней ограничения, пути безопасного восстановления экономики, а также международные вопросы вокруг ВОЗ. Из вспышки коронавируса нужно извлекать уроки, констатировал австралийский премьер.

Беседа Моррисона и Джонсона была первой с момента выписки британского премьера из больницы. Политики обсудили возможность независимого разбирательства о возникновении вспышки вируса в КНР, отмечает телеканал 9 News Australia.

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