Вашингтон, , 09:12 — REGNUM Власти Китая не приняли своевременных и исчерпывающих мер для недопущения распространения коронавирусной инфекции. Такое заявление 3 мая на телеканале Fox News сделал президент США Дональд Трамп.

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Американский лидер уверен, что китайские власти должны были сразу остановить пришедший их Уханя вирус, однако с самого начала действовали неправильно и допустили ряд ошибок.

«Они предпочли этого не делать, или что-то произошло. Дело либо в некомпетентности, либо…», — добавил Трамп.

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Он заявил, что Вашингтон намерен выяснить причину, по которой это произошло.

Глава Белого дома уверен, что Китай ввёл в заблуждение всё мировое сообщество, поэтому распространение коронавирусной инфекции приобрело масштабы пандемии.

«Я лично думаю, что они совершили чудовищную ошибку и не хотели в этом признаваться», — заявил президент США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее высокопоставленный чиновник Госдепа США заявлял, что Китай не отреагировал оперативно на вспышку заболеваний, вызванных коронавирусом нового типа.

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Добавим, что спецслужбы ряда западных стран, включая Австралию, Новую Зеландию, США, Канаду и Великобританию заподозрили правительство Китая в сокрытии и уничтожении данных о коронавирусе. Так, якобы китайские власти заставляли молчать врачей, лечащих пациентов с COVID-19, и уничтожали биоматериал.

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