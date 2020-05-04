Белград, , 08:53 — REGNUM Парламентские и муниципальные выборы в Сербии, которые были перенесены из-за коронавируса, могут состояться в стране 14 или 21 июня. Об этом заявил президент республики Александр Вучич в эфире телеканала Pink.

«Выборы пройдут в соответствии с законными сроками — 14 или 21 июня», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно исследованию Фонда развития гражданского общества, власти 18 стран приняли решение о переносе выборов и референдумов либо ввели ограничения, которые не позволяют провести голосование в ранее установленные сроки в связи с распространением коронавируса.

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