Тбилиси, , 08:34 — REGNUM В западных странах возобновится жесткая критика правительства Грузии, если правящая партия «Грузинская мечта» не исполнит своего обещания. Об этом заявил перед журналистами лидер оппозиционной партии «Европейская Грузия» Сергей Капанадзе, 3 мая сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

Оппозиционер обвинил власти в том, что они якобы не выполняют условия соглашения об освобождении «политических заключенных» и даже отрицают, что такое соглашение было. В качестве подтверждения этих договорённостей Капанадзе привел в пример то, что послы ряда стран выразили обеспокоенность недавним обвинительным приговором бывшему министру обороны Грузии Ираклию Окруашвили. По мнению лидера «Европейской Грузии», это произошло, так как иностранные дипломаты присутствовали при подписании того соглашения.

«Поэтому, вместо того чтобы говорить о том, что нет соглашения о политзаключенных, моим призывом к властям будет — выполнить свою часть соглашения», — сказал Капанадзе.

Он подчеркнул, что без этого со стороны Запада возобновится «жесткая критика» и грузинские власти не смогут провести «нормальный избирательный процесс».

Напомним, в начале года ряд сенаторов США и представителей Европарламента писали открытые письма или публично выступали с критикой грузинского правительства за то, что оно не выполняет требования оппозиции по проведению избирательной реформы.

8 марта между оппозиционными партиями и «Грузинской мечтой» было заключено соглашение об условиях изменения избирательной системы к предстоящим в октябре парламентским выборам. Так, стороны договорились не использовать политическое давление через судебную систему. В оппозиции это восприняли как обещание отпустить политических деятелей, осужденных за уголовные преступления, о чем стали регулярно заявлять.