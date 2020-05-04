Париж, , 08:26 — REGNUM Премьер-министр Кот-д'Ивуар Амаду Гон Кулибали, кандидат на будущих президентских выборах, отправился во Францию для медицинского осмотра, сообщает Le Figaro.

В кратком заявлении, опубликованном правительством Кот-д'Ивуар, ничего не говорится о состоянии здоровья премьер-министра.

61-летний Амаду Гон Кулибали оказался на самоизоляции в конце марта после возможного контакта с носителем коронавируса. Тест не подтвердил наличие SARS-CoV-2 в его организме.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул особое внимание, которое должно быть уделено Африке, чья система здравоохранения должна быть укреплена, чтобы избежать последствий, которые могут быть особенно драматичными для континента.

Подробнее в материале: Франция призывает международное сообщество найти вакцину от COVID-19