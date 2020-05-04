Вашингтон, , 08:24 — REGNUM Никаких сообщений и предупреждений об угрозе распространения коронавирусной инфекции и реальных масштабах пандемии президенту США Дональду Трампу американские спецслужбы не сообщали до конца января 2020 года. Об этом 3 мая глава Белого дома заявил в своём микроблоге в Twitter.

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«Разведка только что сообщила мне, что я был прав, и они не поднимали тему коронавируса до конца января. Это было как раз перед тем, как я запретил въезд в США из Китая», — отметил американский лидер.

Трамп добавил, что спецслужбы говорили о вирусе «только как о чём-то совершенно не опасном и будничном».

Он указал на ошибочность восприятия американскими средствами массовой информации сложившейся ситуации, так как, по словам Трампа, он предпринял достаточные и своевременные действия на фоне угрозы распространения коронавируса. В частности, введённый запрет на въезд граждан Китая на территорию Соединённых Штатов позволил спасти «десятки тысяч жизней».

Напомним, в конце мая газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что спецслужбы больше десяти раз докладывали президенту США Дональду Трампуо ситуации с коронавирусом SARS-CoV-2 в мире в течение января и февраля 2020 года. Однако, как утверждают собеседники, американский лидер не воспринимал эти предупреждения всерьёз. Например, Трамп до конца февраля якобы отказывался сформировать рабочую группу Белого дома по коронавирусу.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным телеканала ABC, представители спецслужб США ещё в конце ноября 2019 года предупреждали Белый дом о вспышке коронавируса нового типа в китайском городе Ухань. Якобы информация об этом, а также представляемой этим вирусом угрозе была изложена в докладе Национального центра медицинской разведки. При этом президент США Дональд Трамп эти сообщения опроверг.

Глава Национального совета по торговле при Белом домеПитер Наварро заявлял, что американского лидера предупреждали о возможных последствиях распространения COVID-19 для страны ещё в январе 2020 года, но активные действия глава государства начал предпринимать позднее.

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