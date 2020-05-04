Вашингтон, , 08:33 — REGNUM Китайские власти не раскрывали все данные о распространении нового коронавируса, чтобы накопить достаточный запас медицинских принадлежностей, полагают специалисты министерства внутренней безопасности (МВБ) США. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на доклад американского ведомства.

Доклад МВБ датирован 1 мая, в нём говорится об умышленном сокрытии сведений о степени опасности коронавируса нового типа. Власти Китая якобы сократили объёмы продажи различных медицинских принадлежностей и увеличили их закупки без официальных уведомлений. Речь идёт в числе прочего о защитных масках и других индивидуальных защитных средствах.

Авторы публикации отмечают, что в Китае стремились накопить достаточные объёмы медицинских принадлежностей, нужных в борьбе с эпидемией. Власти страны вовремя не передали информацию о высокой заразности вируса Всемирной организации здравоохранения, следует из материалов МВБ.

Указано также, что доклад МВБ не засекречен, хотя предназначен лишь для внутреннего пользования. При этом агентство не приводит никаких подтверждений версии МВБ. Отсутствуют и разъяснения о том, как были сделаны изложенные в докладе выводы.

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