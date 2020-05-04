Париж, , 08:12 — REGNUM В Елисейском дворце в Париже призвали международное сообщество найти вакцину от COVID-19, сообщает Le Figaro.

Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил свое участие в понедельник, 4 мая, в «большой онлайн-конференции, призывающей к пожертвованиям». Глава государства также призывает другие страны мира присоединиться.

Елисейский дворец опубликовал текст, в котором признается «общий интерес» в борьбе с коронавирусом.

«Мы поддерживаем призыв к действиям ВОЗ и других участников. Франция создала платформу для глобального сотрудничества «Доступ к COVID-19», платформа глобального сотрудничества для ускорения и интенсификации исследований, разработок, доступа и справедливого распределения вакцин и других жизненно важных терапевтических и диагностических методов лечения», — говорится в заявлении Елисейского дворца.

«Мы закладываем основы реального международного альянса для борьбы с COVID-19», — говорится в заявлении правительства Франции, которая намерена участвовать в марафоне 4 мая, чтобы собрать 7,5 млрд евро.

Эммануэль Макрон подчеркивает особое внимание, которое должно быть уделено Африке, чья система здравоохранения должна быть укреплена, чтобы избежать последствий, которые могут быть особенно драматичными для континента.

Известно, что собранные средства будут распределены в основном через признанные глобальные организации здравоохранения, такие как Коалиция за инновации в области готовности к эпидемиям (CEPI), альянс GAVI (Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации) и Глобальный фонд.

Как сообщало ИА REGNUM, глава французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен выразила опасения в отношении использования приложений по отслеживанию контактов между заразившимися людьми.

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