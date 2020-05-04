Москва, , 08:00 — REGNUM Мир может находится на пороге коренных изменений в связи с коронавирусом, в результате которых мир будет радикальным образом переустроен, заявил лидер движения «Суть Времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

По словам Кургинян, устойчивость мира при СССР обеспечивалось тем, что де системы — капиталистическая и социалистическая друг друга подпирали. Как только социалистической системы не стало вместе с СССР, капиталистическая система превратилась в Пизанскую башню и начала заваливаться. Дополнительным грузом, ускорявшим падения, стала система финансовых деривативов, которая раздувала пузырь виртуальной экономики.

«Зачем нужны эти преференции, это все потребительское общество в Европе? Зачем этой француженке надо платить в пять или в десять раз больше, чем китаянке, если она хуже работает. Это можно было объяснить только тем, что борются с Советским Союзом. Теперь с ним не борются, значит надо либо вернуться к тому, что было в настоящем капитализме, то есть до СССР, либо куда-то двигаться, а куда?», — заявил Кургинян.

Он отметил, что это самое возвращение к «досоветскому» капитализму возможно только через колоссальный испуг населения, то есть отобрать у него все, что ему дали из необходимости воевать с СССР. А это возможно только если смертельно напугать население, чтобы оно сказало: «Не до жиру, быть бы живу». Кроме того, следует осмыслить еще такую вещь, как резкая смена мирового тренда.

«А она грозит, она! Но тогда надо говорить, что все элиты этого тренда, который есть, окажутся в состоянии людей, которым вместо того, чтобы кататься на лыжах предложили на коньках кататься. Как корова на льду. Мы можем оказаться в ситуации огромных неприятностей, которых мы до конца не понимаем», — подвел итог эксперт.

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