Москва, 4 мая 2020, 08:00 — REGNUM Мир может находится на пороге коренных изменений в связи с коронавирусом, в результате которых мир будет радикальным образом переустроен, заявил лидер движения «Суть Времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
По словам Кургинян, устойчивость мира при СССР обеспечивалось тем, что де системы — капиталистическая и социалистическая друг друга подпирали. Как только социалистической системы не стало вместе с СССР, капиталистическая система превратилась в Пизанскую башню и начала заваливаться. Дополнительным грузом, ускорявшим падения, стала система финансовых деривативов, которая раздувала пузырь виртуальной экономики.
Он отметил, что это самое возвращение к «досоветскому» капитализму возможно только через колоссальный испуг населения, то есть отобрать у него все, что ему дали из необходимости воевать с СССР. А это возможно только если смертельно напугать население, чтобы оно сказало: «Не до жиру, быть бы живу». Кроме того, следует осмыслить еще такую вещь, как резкая смена мирового тренда.
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