Москва, , 07:26 — REGNUM В геополитическом плане эпидемия коронавируса переросла в борьбу между Китаем и США, заявил лидер движения «Суть Времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

«Неважно, было ли это запланировано изначально. Это обмен ударами, мы слышим какие-то удары Америки и стран Запада по Китаю, а Китай наносит ответные удары, напоминает о том, что заявлял там Редфилд, который заявлял, что это началось гораздо раньше, каковы были расследования в американском Конгрессе», — заявил Кургинян.

По его словам, Китай будет продолжать отвечать информационно на атаки по нему, пусть и не так громко, как это делает Запад. Но с консервативной точки зрения, имеет место резкое обострение конкуренции между Китаем и Соединенными Штатами, а эпидемия коронавируса развязывает руки для подобного рода противостояния.

«Никто никогда по такому случаю не говорит: «Братцы, платите». И никто не подсчитывал, сколько это будет стоить, два триллиона или пять триллионов… Это резкое обострение противоречий геополитических, но возможно, речь идет о фундаментальном переустройстве мира… Попытки перевести мир на гораздо более контролируемый формат. Ужасы перед эпидемиями могут быть использованы для переформатирования всех ценностей существующего сейчас мира», — продолжил эксперт.