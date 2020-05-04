Москва, , 07:16 — REGNUM Мы имеем дело с непропорциональностью предпринимаемых мер борьбы с коронавирусом и масштабом беды, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

Кургинян отметил, что мир проходил серию эпидемий — от испанки в 1919 году до свиного гриппа в 2009 году. Однако никогда в мире не было даже близко ничего подобного в плане предпринимаемых мер по отношению к тому, что мы имеем сейчас, при эпидемии нового коронавируса.

«При этом, если вы сопоставите число жертв (любые жертвы всегда прискорбны), вы увидите, что азиатский и прочие гриппы давали жертвы и побольше, чем эти. Были какие-то действия, Обама заявлял, что это национальная катастрофа, но никаких этих мероприятий, которые происходят сейчас, в мире не было. Мы видим явный разрыв между масштабом беды, которая, безусловно, существует (тяжелейшее заболевание, герои врачи, которые борются). Но диспропорцию между масштабом заболевания и масштабом мировых реакций мы видим», — указал на ряд странностей Кургинян.