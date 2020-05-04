Берлин, , 06:56 — REGNUM Международная донорская онлайн-конференция с целью сбора €7,5 млрд на борьбу с пандемией, объявленной в связи с распространением коронавируса, пройдёт 4 мая по инициативе Евросоюза, говорится в заявлении Еврокомиссии.

«Мир нуждается в оперативной разработке и внедрении эффективных методов диагностики, лечения и вакцинации. Без них каждая страна остается уязвимой», — пояснили организаторы мероприятия.

Средства, собранные в ходе конференции, будут направлены на разработку и внедрение методов диагностики, лечения и вакцинации COVID-19.

Отмечается, что кроме европейских стран-организаторов, в число которых вошли Великобритания, Германия, Италия, Норвегия, а также Япония, Канада, Саудовская Аравия, партнёрами мероприятия выступают Всемирная организация здравоохранения, Фонд Билла и Мелинды Гейтс, Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации.

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