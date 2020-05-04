Новосибирск, , 05:20 — REGNUM Прокуратура обжаловала решение суда о выплате бывшему губернатору Новосибирской области Василию Юрченко компенсации морального вреда за незаконное уголовное преследование.

Напомним, ранее суд обязал Министерство финансов РФ выплатить в качестве компенсации морального вреда Василию Юрченко 300 тысяч рублей.

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«По словам помощника прокурора района Оксаны Юрченковой, ведомство просит снизить размер компенсации, считая её завышенной. Апелляционная жалоба аналогичного содержания поступила и от Минфина РФ», — пишет «Коммерсантъ Новосибирск» со ссылкой на свои источники.

Как сообщало ИА REGNUM, новосибирский экс-губернатор ранее требовал 7,6 млн: за моральный вред — 3 335 000 рублей и за понесённые расходы — 4 250 450 рублей.

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Отметим, Юрченко в марте 2014 года был отрешён от должности с формулировкой «в связи с утратой доверия».

Ранее он получил три года условно за превышение должностных полномочий. По другому уголовному делу следствие прекращено.