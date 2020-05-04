Каракас, , 04:55 — REGNUM Старт новой фазы военных учений «Боливарианский щит» в Венесуэле объявил президент страны Николас Мадуро, 3 мая сообщается на сайте министерства обороны республики.

Основным местом проведения маневров выбрано морское побережье, где планируется задействовать все рода войск.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 мая министр внутренних дел Венесуэлы Нестор Ревероль сообщил о предотвращении морского вторжения в страну боевиков из Колумбии.

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