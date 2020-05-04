Киев, , 03:56 — REGNUM Бесстыдным показалось послу Украины в Германии Андрею Мельнику заявление экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера о том, что Москва никогда не отдаст Киеву Крым. В ответ украинский дипломат предложил пари о сроках возвращения Крымского полуострова «в лоно матери-Украины», передает 3 мая «Укринформ».

Уникальную возможность наблюдать, как Крым войдет «в лоно матери-Украины», 76-летний Шредер сможет еще при жизни, убежден Мельник. Об этом дипломат и предложил заключить пари.

«Это также очевидно, как и то, что солнце встает на востоке и садится на западе», — поразил аллегорией Мельник.

Высказанные ранее Шредером предложения о снятии санкций с РФ ввиду их бессмысленности украинский дипломат назвал лучшим подтверждением того, то «санкции ЕС и США прекрасно действуют и больно бьют в самое сердце и без того хилой российской экономики». Сам экс-канцлер Германии получил эпитет «лоббиста милитаристской Москвы».

Напомним, ранее 3 мая Шредер заявил о бессмысленности антироссийских экономических санкций и предложил их отменить, политик заявил также, что ни один российский лидер никогда не отдаст Украине Крым.