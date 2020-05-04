Богота, , 02:27 — REGNUM Колумбия решительно отвергает обвинения со стороны Венесуэлы в причастности к попытке вторжения с моря, говорится в заявлении колумбийского МИД.

«Это необоснованное обвинение с целью вовлечь колумбийское правительство в спекулятивный заговор», — сообщает МИД Колумбии.

По мнению колумбийских дипломатов, таким способом власти Венесуэлы якобы пытаются отвлечь граждан страны от реальных внутренних проблем.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 мая глава МВД Венесуэлы Нестор Ревероль сообщил о предотвращении морского вторжения боевиков на севере Боливарианской Республики, к которому причастна Колумбия. По его словам, атака была отражена, восемь боевиков были ликвидированы. Также отмечалось, что один из задержанных якобы является сотрудником Управления по борьбе с наркотиками в США.

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