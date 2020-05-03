* ИГ — запрещённая в России организация

Багдад, , 23:39 — REGNUM Иракское ополчение «Хашед аш-Шааби» заявило об успешном боестолкновении с отрядом террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на востоке провинции Салах-эд-Дин, произошедшем 3 мая.

По утверждению представителей ополчения, они вынудили отступить террористов в районе Аль-Эйс, уничтожив четырёх боевиков.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 мая пресс-служба безопасности Ирака заявила о нападении террористов ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на опорный пункт шиитского ополчения в провинции Салах-эд-Дин, в результате которого погибли девять бойцов «Хашед аш-Шааби».

*ИГ — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Читайте ранее в этом сюжете: В Ираке призвали политические силы страны помочь сформировать правительство