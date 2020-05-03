Дамаск, , 23:25 — REGNUM Российская военная полиция осуществила патрулирование по нескольким маршрутам на территории четырёх провинций Сирии, сообщил 3 мая на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) контр-адмирал Олег Журавлёв.

По его словам, патрулирование было проведено в провинциях Хасака, Алеппо, Ракка и Дейр-Эз-Зор.

Кроме того, вертолётами российской армейской авиации было проведено воздушное патрулирование по маршруту «аэродром Метрас — Швайхан — Айн-Иса — Афан — Хак-Эль-Сура — аэродром Квайрес — аэродром Метрас».

За истекшие сутки обстрелов в зоне Идлиб не зафиксировано, а незаконные вооруженные формирования, подконтрольные Турции, соблюдали режим перемирия.

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