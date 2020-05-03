Москва, , 20:24 — REGNUM В условиях пандемии коронавирусной инфекции журналистская деятельность приобрела особое значение, так как от оперативного и точного информирования общества зависят жизни людей. Об этом 3 мая сообщается в заявлении, опубликованном к Всемирному дню свободы прессы, на официальной странице МИД России в социальной сети Facebook.

В ведомстве подчеркнули, что ключевым моментом в своевременном донесении достоверных сведений до населения является предоставление журналистам возможности свободного доступа к информации и свободного ее распространения.

«При этом средства массовой информации должны соблюдать принцип ответственной журналистики, публикуя лишь проверенный и объективный контент», — говорится в сообщении.

В МИД РФ отметили, что Россия привержена принципам свободы слова и плюрализма мнений, так как они являются основополагающими элементами открытого гражданского общества и демократии.

Однако в российском внешнеполитическом ведомстве акцентировали внимание на том, что в мире наблюдаются тенденции к нарушению этих базисных принципов демократии.

«Фиксируем беспрецедентный масштаб нарушений прав российских журналистов, продолжаем тщательно отслеживать все подобные случаи, оперативно на них реагировать», — добавили в МИД.

В министерстве напомнили о дискриминации ряда российских СМИ во Франции, Германии, США и Великобритании.

«Наибольшее беспокойство вызывает положение СМИ на Украине и в Прибалтике. Киевскими властями осуществляются настоящие репрессии в отношении СМИ, а профессия журналиста сопряжена в этой стране с риском для жизни», — добавили в российском Министерстве иностранных дел.

Напомним, ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова призвала дать оценку «холодной расчётливости» британской вещательной корпорации Би-би-си (BBC) в подаче информации о ситуации с коронавирусной инфекцией в России.

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