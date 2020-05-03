3 мая 2020 | Время чтения 7 мин

Игорь Шишкин, , 19:13 — REGNUM В связи с первой годовщиной президентства Владимира Зеленского сейчас в экспертной среде стало модным выставлять ему «оценки». Преобладают, как правило, «неуды». Причины очевидны: не смог использовать колоссальную поддержку избирателей (почти 75%) для радикального реформирования доставшейся ему от Порошенко социально-экономической и политической системы Украины, а потому мир в Донбассе не установил, коррупционеров не посадил, жизнь народа не улучшил. Очевидный «двоечник».

Смотрящий Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Только «очевидное» далеко не всегда соответствует реальности. Директор, который довел предприятие до банкротства, казалось бы, очевидный «двоечник». А если хозяин поручил ему вывести активы за рубеж и обеспечить продажу разоренного предприятия за бесценок в целях последующего строительства на данном земельном участке торгово-развлекательного комплекса? При таком раскладе погубивший предприятие директор оказывается «отличником», а не «двоечником».

Оценка деятельности любого руководителя должна обязательно учитывать систему координат, в которой он действует, цели и задачи, которые перед ним поставлены. Причем в политике декламируемые цели и задачи крайне редко соответствуют реальным. В связи с этим приведу еще два примера.

Пример первый — Владимир Плахотнюк. У него в отличие от Зеленского не было зашкаливающего рейтинга. Он вообще не выбирался в руководители Молдавии. Но ему подчинялись правительство и парламент, силовые структуры и судебная система, включая самый независимый — по определению — Конституционный суд Молдавии. Но вот однажды этого хозяина Молдавии, как его все именовали, вызвал к себе на ковер посол США и произнес всего одну фразу: «Пшел вон!». Всесильный и ужасный Влад Плахотнюк тут же, словно «ошпаренный», прямо из американского посольства бросился в аэропорт и сгинул на личном самолете в неизвестном направлении. Так, выяснилось, что был он не «хозяином Молдовы», а «зиц-хозяином».

Стоит напомнить, что возможность распоряжаться молдавскими чиновниками на американского посла не с неба свалилась. Она стала результатом государственного переворота 2009 г., о котором в течение нескольких лет не позволяло забыть гражданам Молдавии сожженное здание президентского дворца в центре Кишинева.

Пример второй. В 2015 году Петра Порошенко лишь ленивые не критиковали за катастрофический развал экономики и стремительное падение уровня жизни простых украинцев. Но мой коллега по Институту стран СНГ Владимир Жарихин тогда обратил внимание на другую сторону всем «очевидного» провала социально-экономической политики Порошенко.

В условиях, когда более половины граждан Украины не поддерживают курс страны, одного террора, включая даже показательное сожжение несогласных в Одессе, для устойчивости политического режима оказывается недостаточно. Самый эффективный способ нейтрализовать протестную активность населения — неожиданно и одномоментно поставить его на грань выживания. Сделать так, чтобы недовольному реформами большинству стало не до политики — главное, семьи прокормить.

Поэтому массовое закрытие предприятий и вызванное этим лавинообразное обнищание народа не были провалом Петра Порошенко. Они были его успехом. Иначе он не смог бы воплотить в жизнь курс, проводить который его поставили. Кстати, все это в полной мере относится и к «шоковой» терапии Ельцина.

Теперь после этих примеров давайте попробуем разобраться, в какой системе координат следует оценивать итоги деятельности Владимира Зеленского и кем он работает — президентом или зиц-президентом Украины?

Внешнее управление Украиной — научно-медицинский факт, который управляющая структура (США) даже не пытается скрывать. Не будем даже вспоминать про демонстративно хамское по форме назначение американцами Яценюка премьер-министром «незалежной» и столь же демонстративно хамское снятие Шокина с поста генерального прокурора «самостийной». Есть куда более свежие примеры.

Поистине умилительная критика американской политики на Украине прозвучала в одном из интервью Джулиани, доверенного лица Трампа, — посольство США в Киеве все годы правления Порошенко напрямую командовало министерствами и ведомствами Украины, а надо было ограничиться исключительно контролем за кадровой политикой государства, за назначением руководителей этих самых министерств и ведомств.

Или из совсем уж свеженького — смена премьера Украины. Гончарук был ставленником Сороса, а министры его правительства по праву именовались «соросятами». Стоило либеральным глобалистам из Демократической партии США проиграть Трампу в борьбе за импичмент, как тут же в кресле премьера оказался Шмыгаль, человек Ахметова, давно и прочно связанного с Республиканской партией США. Следом сменился и генеральный прокурор.

Внешнее управление Украиной Америка, естественно, осуществляет не из любви к искусству внешнего управления. Оно Вашингтону нужно для того, чтобы Киев проводил курс, соответствующий жизненным интересам США. А эти жизненные интересы Америки требуют превращения Украины в АнтиРоссию и передачи ее активов в собственность американского капитала. Ради обеспечения этого курса и осуществлялся государственный переворот в 2014 г. Воплощать его в жизнь с тех пор — главная задача руководителей трижды независимой Украины.

Из последнего совершенно не следует, что представители правящего класса Украины с 2014 г. — роботы или верные слуги Вашингтона. У каждого из них есть собственные интересы, они могут вести непримиримую борьбу друг с другом и даже скрипеть зубами при одной мысли о Вашингтоне. Но все они прекрасно понимают, что реализовать свои шкурные интересы они могут лишь с опорой на подлинного хозяина страны. Поэтому любой президент Украины, пока не произойдет контрпереворот, будет не более чем зиц-президентом страны.

Петр Порошенко был крайне эффективным зиц-президентом с точки зрения интересов его работодателя. Он вывел дерусификацию Украины на качественно новый уровень (Ющенко нервно курит в сторонке). Он нанес колоссальный удар по православию на Украине. Он поставил Россию и Украину на грань войны. Залил кровью Донбасс. Разорвал почти все экономические связи с Россией. Самый успешный в системе координат Запада руководитель Украины.

Однако у Порошенко с точки зрения Вашингтона был один существенный недостаток. Он посмел претендовать на право перекладывать в собственный карман все доходы от разграбления богатств Украины. Видимо, посчитал, что за конфронтацию с Россией и за вытравливание всего русского внутри Украины ему это могут позволить. Не позволили.

К тому же рвение Порошенко на ниве дерусификации и его непомерная жадность привели к появлению такого заряда ненависти к нему во всех слоях украинского общества, что появилась угроза выхода ситуации из-под контроля, а значит, возникла реальная угроза стратегическим целям хозяина. Поэтому и возникла необходимость в «рокировочке» на властном Олимпе Киева.

Как результат — Аваков вдруг воспылал любовью к демократии и не дал Порошенко сфальсифицировать итоги президентских выборов. Кто бы сомневался в том, что за честность демократической процедуры Аваков готов костьми лечь. В итоге «слуга народа» Зеленский с разгромным счетом победил коррупционера Порошенко и стал новым зиц-председателем.

Только не надо рассказывать сказку про то, что есть определенный процент голосов, свыше которого фальсифицировать выборы невозможно и что, соответственно, не Аваков, выполняя волю Вашингтона, обеспечил избрание Зеленского.

Победа Ельцина на выборах 1996 г. — лучшее доказательство всесилия административного ресурса. А сколько процентов голосов приписали при утверждении ельцинской Конституции, трудно даже представить, коли в спешном порядке пришлось сразу же все бюллетени сжечь (места для хранения не нашлось).

Ничего не меняет в статусе Зеленского и, действительно, колоссальный процент голосов, отданных за него гражданами Украины. Проголосуй за Зеленского хоть 120% — он все равно остался бы зиц-президентом. Наивно думать, что результаты кровавого государственного переворота можно «обнулить», бросая бюллетени на избирательных участках.

Чего Зеленский добился на этом посту за год? Точнее, что с его помощью себе обеспечили за прошедший год истинные хозяева Украины?

Он выпустил пар из готового взорваться котла и тем самым обеспечил сохранение заданного в 2014 г. курса. Он продолжил в более мягких формах, без излишнего фанатизма прежнюю антирусскую политику внутри Украины. Закон о полном запрете русского языка в системе образования — его несомненный успех. На Востоке Украины по обеим сторонам фронта не прекращает литься русская кровь. Минские соглашения так нагло, как он, не осмеливался третировать даже Порошенко.

Возможно, самое главное достижение Зеленского на посту зиц-президента Украины — закон о частной собственности на землю. А на очереди еще и «антиколомойский» закон. «Лед тронулся» — активы Украины (земля и банки), наконец, начнут переходить от хищников-аборигенов к цивилизованным хищникам.

Поэтому можно с полным правом утверждать — за первый год зиц-президентства Зеленский заслужил от Вашингтона оценку «отлично».