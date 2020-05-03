3 мая 2020 | Время чтения 6 мин

Фактически сегодня Америка бросает в топку основы американской системы мирового превосходства. И это хорошо. Когда о ее невыгодности, и даже прямой вредности для той же Европы, рассказывает Россия, это относительно легко можно трактовать как недостоверную пропаганду. Русские всегда были противниками «мира свободы и демократии», что еще от них можно ожидать.

Александр Запольскис, , 19:40 — REGNUM Торговый конфликт США с Китаем давно вышел только за чисто экономические рамки. Оказалось, что деньги, чтобы все необходимое себе купить, иметь еще мало. Более того, за деньги нельзя купить компетенции, которые быстро утрачиваются по мере прекращения собственного производства.

США

Перестает работать и спасавшая Соединенные Штаты ранее система патентов на блокирующие технологии. Она блокировала китайцев только до тех пор, пока они передовые разработки только копировали. Но сейчас, набив руку, электронная промышленность КНР постепенно переходит на собственные разработки, остановить распространение которых старыми методами уже не получается. Наглядным тому примером является история вокруг мобильных сетей пятого поколения — 5G — и китайского электронного гиганта Huawei.

Пока китайцы занимались лишь копированием оборудования для сетей 3G и 4G, а основную прибыль получали от продажи мобильных телефонов, происхождение гиганта на Западе никого особо не волновало. Но как только «Превращение» (одна из версий перевода значения иероглифов, читающихся как «хуавей») перешла из статуса копирующего ученика в статус учителя, обладающего новыми технологиями, и предложила миру оборудование для сетей пятого поколения, все переменилось кардинально.

Все, в первую очередь США, тут же вспомнили, что компанию создал бывший инженер Народно-освободительной армии Китая Жэнь Чжэфень. И что он не такой уж и бывший офицер. И что не просто инженер. Сегодня Huawei является крупнейшим поставщиком телекоммуникационного оборудования для армии и спецслужб Китая. И что в китайском оборудовании наверняка существуют закладки.

Их, правда, по сей день найти не удалось, но теоретически они существовать могут. Значит, существуют, только тщательно замаскированы. Это ж только американское и в целом западное оборудование без закладок, у всех остальных закладки всегда и во всем. Ну, так говорят джентльмены.

А все потому, что, во-первых, подобными закладками ребята с Запада очень любят баловаться сами, а во-вторых, потому что готовая массовая и дешевая технология 5G сегодня существует только у Китая. Устраивать конкурсные закупки просто больше не с кем.

Фактически впервые в новейшей истории Запад в целом и США персонально оказались отставшими в глобальной технологической гонке. Что вполне предсказуемо привело к активизации перехода от действий «невидимой рукой свободного рынка» к попыткам организации прямого запрета на использование коммуникационного оборудования Huawei. В первую очередь сетей 5G.

Победить конкурента у себя дома американским властям удалось. Еще в августе 2018 года министерство торговли Соединенных Штатов внесло оборудование Huawei в черный список как угрожающее национальной безопасности. Там же находится китайская компания ZTE.

А вот дальше начались сложности, так как принудить к аналогичному шагу союзников не получилось. Более того, борьба против китайской технологической экспансии стала серьезной проверкой реальных возможностей Америки по фактическому управлению миром.

Из всего коллективного запада к американскому запрету присоединились только Япония, Австралия и Новая Зеландия. Тогда как Канада, Индия, Британия, Франция, Нидерланды и Германия продолжают топать на месте. Они китайцам продвигать 5G на своей территории как бы не запрещают, но и не разрешают полностью, сопровождая лицензии длинным списком ограничений.

Не помогают американцам даже прямые угрозы. 8 мая 2019 года, в ходе встречи с британским премьер-министром госсекретарь США Майк Помпео открытым текстом сказал, что «работа с Huawei может поставить под сомнение британо-американское сотрудничество в области технологий». Учитывая традиционный особый союзнический статус Лондона, это уже практически прямая откровенная истерика.

И что? И ничего. Несмотря на санкции, на прямую торговую войну и использование административного ресурса давления на союзников, Вашингтон констатировал, что по итогам первого квартала 2019 года рост общей выручки китайского телекоммуникационного гиганта составил 39% и достиг 26,8 млрд долларов. Пакет заказов Huawei на 5G составил 40 больших контрактов в 19 странах, включая Россию.

Так что не удивлюсь, если в будущем начнут всплывать в открытом доступе документы, что нынешние вспышки поджогов развернутых в Британии сотовых станций сети 5G на самом деле являются результатом раздувания истерии «5G распространяют коронавирус» разными грантодателями вроде известного борца за свободу и демократию — Джорджа Сороса. Эта вакханалия уже перекинулась на Нидерланды. В ближайшее время ее стоит ожидать и в Германии.

Почему? Потому что немцы опять проявили строптивость. Вашингтону удалось продавить правительственное заседание и к его началу создать нужный информационный фон о якобы уже введении запрета на использование оборудования связи Huawei в ФРГ. И заседание Федерального министерства экономики и энергетики 16 апреля 2020 года действительно состоялось.

Вот только никакого конкретного, тем более окончательного, и тем более запрещающего, решения на нем принято не было. Дело ограничилось лишь запуском еще одной проверки на безопасность, по сути, ничем не отличающейся от десятков аналогичных ранее.

При всей тенденциозности «невидимых рук рынка» и нелюбви к китайской технологической экспансии, европейские страны вынуждены констатировать, что отказ от «китайского» для них грозит началом прогрессивного технологического отставания в целом. А это для экономики смертельно уже буквально в течение одного десятилетия.

Для американских властей происходящее формирует классический замкнутый круг. Обычные ресурсы давления на союзников давно исчерпаны. Остается лишь угрожать санкциями и ограничением экономических, технических и технологических связей. Но угроза не работает, если она не реализуется на практике.

А ее реализация в заявляемом виде нанесет огромный и, скорее всего, непоправимый ущерб самим Соединенным Штатам. Сейчас в особенности нуждающимся во внешнем подтверждении своего статуса всеми признанного лидера Западного мира со стороны союзников. Особенно членов ключевого для Вашингтона военного блока НАТО.

Фактически сегодня Америка бросает в топку основы американской системы мирового превосходства. И это хорошо. Когда о ее невыгодности, и даже прямой вредности для той же Европы, рассказывает Россия, это относительно легко можно трактовать как недостоверную пропаганду. Русские всегда были противниками «мира свободы и демократии», что еще от них можно ожидать.

Но сейчас то же самое показывают сами власти США. Заодно вскрывая подноготную выстроенной за послевоенный период системы своего влияния. Очень хорошо видно, как рьяно «против Huawei, и наплевать на любые, даже стратегические потери», в Европе ополчились центральные структуры ЕС. В первую очередь Еврокомиссия.

Тогда как национальные правительства европейских стран занимают противоположную позицию. И чем больше Вашингтон через Брюссель пытается давить на ведущие европейские страны, тем сильнее у них обостряется вопрос о целесообразности сохранения самого Евросоюза.

Так что… роста истерии — ой, китайские сотовые станции 5G на самом деле распространяют коронавирус, поэтому их надо немедленно сжечь! — в Германии очень даже стоит ожидать.