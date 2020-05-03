Вашингтон, , 18:41 — REGNUM В Норвежском море завершились военно-морские учения ВМС США и Британии, сообщает пресс-служба 6-го флота США.

В манёврах были задействованы британские и американские подлодки, надводные корабли и противолодочные самолёты P-8 Poseidon.

Учения проходили в акватории, примыкающей к норвежско-российской морской границе в районе Норвежского и Баренцева морей. Кроме подводных лодок, в манёвра участвовали эсминцы класса «Арли Бёрк» — «Дональд Кук» и «Портер» ВМС США, судно обслуживания USNS Supply, а также британский фрегат F78 HMS Kent.

В американских СМИ указывается, что главной целью учений были тренировки в поиске подводных лодок ВМФ России.

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