Вашингтон, 3 мая 2020, 18:41 — REGNUM В Норвежском море завершились военно-морские учения ВМС США и Британии, сообщает пресс-служба 6-го флота США.
В манёврах были задействованы британские и американские подлодки, надводные корабли и противолодочные самолёты P-8 Poseidon.
Учения проходили в акватории, примыкающей к норвежско-российской морской границе в районе Норвежского и Баренцева морей. Кроме подводных лодок, в манёвра участвовали эсминцы класса «Арли Бёрк» — «Дональд Кук» и «Портер» ВМС США, судно обслуживания USNS Supply, а также британский фрегат F78 HMS Kent.
В американских СМИ указывается, что главной целью учений были тренировки в поиске подводных лодок ВМФ России.
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