Вашингтон, , 18:09 — REGNUM Государственный секретарь Майк Помпео не видит в длительном отсутствии в публичном пространстве лидера Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына чего-то беспрецедентного. Об этом он заявил в интервью телеканалу ABC News.

По словам Помпео, американские власти не знают, почему Ким Чен Ын на протяжении 20 дней отсутствовал в публичном пространстве. Однако госсекретарь обратил внимание, что подобные длительные отсутствия бывали и раньше и американская сторона не видит в этом чего-то беспрецедентного.

«Я не могу сообщить о том, что нам известно о деятельности Ким Чен Ына в этот период, почему он отсутствовал на протяжении этого времени, но ранее уже бывало так, что на протяжении длительного времени руководитель Ким не появлялся на публике, так что в этом нет ничего беспрецедентного», — сказал Помпео.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, западные СМИ поспешили сообщить о том, что Ким Чен Ын якобы умер, либо же у него серьезные проблемы со здоровьем. Однако эта информация в итоге не подтвердилась — на дня Ким Чен Ын присутствовал на церемонии запуска нового завода удобрений.