Каир, , 18:02 — REGNUM Военные Египта уничтожили 126 боевиков в ходе последних операций на Синайском полуострове, 3 мая сообщает агентство Reuters.

Согласно отчету армии, в ходе операций убитыми и ранеными военные потеряли 15 человек. Информации о жертвах среди гражданского населения нет.

Спецоперация против радикальных исламистов на Синае ведется несколько лет. Группировки полуострова связаны с «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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